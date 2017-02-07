Верховна Рада не змогла затвердити свій порядок денний на тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, на затвердження було винесено питання про порядок денний усієї шостої сесії восьмого скликання.

Але, як пояснив голова Верховної Ради Андрій Парубій, низка комітетів все ще не подали свої пропозиції до повного порядку денного сесії.

Так, було запропоновано проголосувати лише за тижневий порядок денний - з 7 по 10 лютого.

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Депутати чотири рази намагалися проголосувати за це питання. З першої спроби за це віддали свої голоси 180 народних депутатів із 369, зареєстрованих у сесійній залі. Ще двічі депутати дали по 211 голосів, а при четвертій спробі - 202 голоси.

З огляду на це, Парубій оголосив, що парламент переходить до розгляду законопроектів з пропозиціями президента, законопроектів у другому читанні, а також процедурних питань, таких як призначення дат проведення парламентських слухань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Парубій заявив, що відсутність депутата на робочому місці під час війни є неприпустимою.

За його словами, рівень недовіри до парламенту на сьогодні є "критичним", і одна з причин цього - банальне небажання депутатів ходити на роботу.

Парубій підкреслив, що "відсутність депутата на робочому місці під час війни - неприпустима" і пообіцяв вживати всіх заходів для підвищення трудової дисципліни в парламенті.