Парубій про путінську Росію: варвари 21-го століття

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття шостої сесії Верховної Ради восьмого скликання.

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Спікер подякував присутнім у сесійній залі іноземним дипломатам та народам їхніх країн за підтримку України щодо санкцій проти Росії та надання допомоги у війні із "варварами 21-го століття - путінською Росією".

Парубій наголосив, що війна відбувається не просто в Україні, а в "центрі Європи". "Путінська кривава російська рулетка - це виклик усьому цивілізованому світу. Агресія спочатку проти вільної Грузії, вбивство мирних громадян - жінок і дітей - у Сирії, розв'язана війна проти України, хто наступний в списку ошаленілого кремлівського вбивці?" - сказав він.