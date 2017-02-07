Естонія виділяє Україні 400 тис. євро гуманітарної допомоги - ЗМІ
Міністерство закордонних справ Естонії виділяє Україні 400 тис. євро гуманітарної допомоги для подолання наслідків кризи на сході країни.
Про це повідомляє сайт естонського національного телерадіомовлення.
Кошти будуть спрямовані на відновлення житла, забезпечення нужденних питною водою, а також на полегшення становища людей, вимушених залишити свої домівки.
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Як зазначив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, збройний конфлікт на сході України, що триває останні три роки, спустошив регіон, а нещодавн ібомбардування цивільних об'єктів в Авдіївці призвели до загострення гуманітарної кризи.
За словами Міксера, через поновлення бойових дій зараз в Авдіївці більш як 20 тис. людей змушені в зимових умовах залишатися без води, опалення та світла. У зв'язку з цим і було ухвалено рішення про виділення коштів, щоб допомогти подолати гуманітарну кризу якомога швидше.
При цьому 200 тис. євро буде виділено через організацію Міжнародного комітету Червоного Хреста, а ще 200 тис. євро - за каналами ООН.