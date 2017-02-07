Естонія виділяє Україні 400 тис. євро гуманітарної допомоги - ЗМІ

Про це повідомляє сайт естонського національного телерадіомовлення.

Кошти будуть спрямовані на відновлення житла, забезпечення нужденних питною водою, а також на полегшення становища людей, вимушених залишити свої домівки.

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Як зазначив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, збройний конфлікт на сході України, що триває останні три роки, спустошив регіон, а нещодавн ібомбардування цивільних об'єктів в Авдіївці призвели до загострення гуманітарної кризи.

За словами Міксера, через поновлення бойових дій зараз в Авдіївці більш як 20 тис. людей змушені в зимових умовах залишатися без води, опалення та світла. У зв'язку з цим і було ухвалено рішення про виділення коштів, щоб допомогти подолати гуманітарну кризу якомога швидше.

При цьому 200 тис. євро буде виділено через організацію Міжнародного комітету Червоного Хреста, а ще 200 тис. євро - за каналами ООН.