Авдіївка повертається до нормального життя: відновлене електропостачання та навчання у школах (відео)

Про йдеться у сюжеті ТСН.

Вибухи чути лише у промзоні.

У самому місті майже повністю відновлене електропостачання, працювали тільки окремі бригади техніків.

Вже відновилось навчання у двох школах: на уроки прийшли понад 500 дітей.

Поки не працюють дитсадки, але їх робота має відновитись вже завтра.

Тривають роботи по відновлення електропостачання на коксохімічному заводі та фільтраційній станції. Ремонтні бригади зараз працюють над тим аби відновити водопостачання.

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Резервів має вистачити точно на кілька днів. Воду подають по графіку.

Ввечері планують ще одну підкачку води. Усі сили кинуті зараз на ремонт пошкоджених будинків: у приватному секторі понад 200, а також 8 багатоповерхівок.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12:30 6 лютого до централізованого електропостачання підключені всі жителі міста Авдіївка.