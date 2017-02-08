В Україні вперше судитимуть чиновника за неподання е-декларації

Генпрокуратура сьогодні, 8 лютого, направила обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме умисне неподання суб’єктом декларування декларації.

Як повідомили у прес-службі ГПУ, це стане першим випадком у країні проведення суду щодо неподання декларації.

«Зокрема старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, достовірно знаючи про те, що в строк до 01.11.2016 зобов’язаний подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічну декларацію за 2015 рік та декларацію у зв’язку з припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, умисно їх не подав», - повідомили у ГПУ.

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Також зазначається, що працівник ДФС обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, у тому, що він з використанням наданої влади та службового становища вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 10 тис доларів США за повернення вилучених речей, документів та арештованих паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у НАЗК вважають, що у 2017 році кількість суб'єктів електронного декларування зросте на понад 700 тисяч осіб.

Зазначається, що за перший місяць 2017 року у системі електронних декларацій зареєструвалося 50 782 нові суб’єкти декларування. Зараз разом із тими, хто вже був зареєстрований у 2016 році, кількість суб’єктів декларування складає 183 675 декларантів.