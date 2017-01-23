НАБУ перевіряє кандидатів до оновленого Верховного суду на причетність до корупції
Національне антикорупційне бюро України розпочало аналітичну перевірку відомостей про кандидатів на посади суддів оновленого Верховного суду України на причетність до корупції.
Як повідомляється на сайті НАБУ, перші висновки вже надані Громадській раді доброчесності.
"Інформаційно-аналітична робота з боку НАБУ зводиться до оцінки корупційних ризиків. Обмін інформацією відбувається виключно в рамках законодавства й покликаний допомогти Вищій кваліфікаційній комісії суддів забезпечити Верховний суд фахівцями без корупційного минулого", - заявили в антикорупційному відомстві.
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Як нагадали в НАБУ, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа.
Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.
Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 року. До участі у конкурсі допущені 653 кандидати.