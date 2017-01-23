НАБУ перевіряє кандидатів до оновленого Верховного суду на причетність до корупції

Як повідомляється на сайті НАБУ, перші висновки вже надані Громадській раді доброчесності.

"Інформаційно-аналітична робота з боку НАБУ зводиться до оцінки корупційних ризиків. Обмін інформацією відбувається виключно в рамках законодавства й покликаний допомогти Вищій кваліфікаційній комісії суддів забезпечити Верховний суд фахівцями без корупційного минулого", - заявили в антикорупційному відомстві.

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Як нагадали в НАБУ, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа.

Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Конкурс на зайняття 120 вакантних посад у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному) Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 7 листопада 2016 року. До участі у конкурсі допущені 653 кандидати.