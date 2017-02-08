Кабмін затвердив угоду про безвізовий режим з Албанією

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні під час засідання уряду.

Рішення було прийнято без обговорення.

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Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2016 року глави зовнішньополітичних відомств України та Албанії підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та Радою міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог.

Положеннями угоди передбачається, що громадяни України і громадяни Албанії зможуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території іншої держави до 90 днів протягом півроку.