Україна та Албанія підписали угоду про безвізовий режим
Міністри закордонних справ України та Албанії Павло Клімкін і Дітмір Бушаті підписали Угоду про скасування віз між двома країнами.
Про це йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter.
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«Павло Клімкін та глава МЗС Албанії Дітмір Бушаті підписують Угоду між Україною та Албанією про взаємне скасування візових вимог», - йдеться в повідомленні.
Good talks today w/@PavloKlimkin in #Tirana. Reconfirmed #Albania's support for #Ukraine. Agreed on new impetus in our bilateral relations pic.twitter.com/TqvIoDBAkA— Ditmir Bushati (@ditmirbushati) 4 листопада 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Клімкін перебуває з офіційним візитом в Албанії.
Програмою візиту передбачені зустрічі Клімкіна з президентом Албанії Буяром Нішані, головою парламенту Іліром Метою, прем’єр-міністром Еді Рамою та міністром закордонних справ Бушаті.