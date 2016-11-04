Україна та Албанія підписали угоду про безвізовий режим

Про це йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter.

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«Павло Клімкін та глава МЗС Албанії Дітмір Бушаті підписують Угоду між Україною та Албанією про взаємне скасування візових вимог», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Клімкін перебуває з офіційним візитом в Албанії.

Програмою візиту передбачені зустрічі Клімкіна з президентом Албанії Буяром Нішані, головою парламенту Іліром Метою, прем’єр-міністром Еді Рамою та міністром закордонних справ Бушаті.