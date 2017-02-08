Посольство Німеччини дорікнуло нардепу Гончаренку за напис на фрагменті Берлінського муру

18:03, 08 лютого 2017
Політика
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Посольство Німеччини в Україні назвало пошкодження заступником голови фракції "Блок Петра Порошенко" Олексієм Гончаренком фрагменту Берлінського муру порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Посольство

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті посольства.

«Посольство Федеративної Республіки Німеччина дуже шкодує у зв'язку з пошкодженням і нівеченням депутатом Гончаренком фрагменту історичного Берлінського муру, розміщеного на території посольства», - йдеться в повідомленні.

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«Падіння Берлінського муру для всіх європейців, а також і за межами Європи, символізує звільнення від комунізму й радянської гегемонії. Водночас має місце порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини», - заявляє посольство.

Як відомо, Гончаренко сьогодні вранці розмалював уламок Берлінського муру біля Посольства ФРН Німеччини в Києві. «Сьогодні вранці на уламку Берлінської стіни біля Посольства Федеративної республіки Німеччини в Києві я написав слово «NEIN» (ні). Свою символічну акцію протесту я присвятив вчорашнім прокремлівським висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля», - пояснив він у Facebook.

Раніше Райхель заявив, що проведення виборів на Донбасі є можливим до виведення звідти окупаційних російських військових підрозділів.

МЗС України 7 лютого запросило посла ФРН до відомства. Там йому було наголошено на неприпустимості проведення виборів на окупованих територіях Донбасу за присутності російських окупаційних військ.

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Теги: #Німеччина#Гончаренко