Нардеп Гончаренко розмалював уламок Берлінської стіни біля посольства ФРН в Києві

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні вранці на уламку Берлінської стіни біля посольства Федеративної республіки Німеччини в Києві я написав слово «NEIN» (Ні). Свою символічну акцію протесту я присвятив вчорашнім прокремлівськими висловлюванням посла ФРН в Україні Ернста Райхеля», – написав він.

За оцінкою нардепа, слова Посла Німеччини в Україні повністю відтворюють установку російської пропаганди, метою якої є легалізація терористів шляхом імплантації їх в українську владу.

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«Берлінська стіна – яскравий символ недавньої російської окупації Європи, тому я саме таким чином доніс чітку і коротку відповідь українців зрозумілою для Посла мовою. Вибори на Донбасі повинні проходити за стандартами ОБСЄ, а також у правовому полі українського Законодавства, а не в присутності окупаційних військ», – додав Гончаренко.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливе до виведення звідти російських військових підрозділів.

Пізніше, у ВР запропонували нардепам бойкотувати прийом німецького посла за його заяви про вибори на Донбасі. Міністерство закордонних справ України викликало посла ФРН Ернста Райхеля для пояснення своїх заяв щодо врегулювання ситуації на Донбасі і проведення там виборів.

Ернст Райхель пояснив, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької та Луганської областей можуть відбутися в присутності там російської армії.