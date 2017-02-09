Бійці ЗСУ зі зброєю в руках виступили за блокаду "Л/ДНР" (відео)

Відео на своїй сторінці у Facebook опублікував військовослужбовець Микола Ворошнов.

"Ми вимагаємо повністю зупинити рух контрабанди вздовж всієї межі Донецької і Луганської областей. Кожна гривня, спрямована в ОРДЛО, - це пряме фінансування тероризму. Тероризму, який вже третій рік поспіль не дає спокою нашій країні", - заявили бійці.

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Також військові закликали жителів Донецької і Луганської областей з розумінням поставитися до цього економічного ембарго.

"Адже в історії немає жодного прикладу, коли країна в стані війни годувала свого ворога", - наголосили військовослужбовці.

Раніше нардеп Семен Семенченко заявив, що 30 бійців ЗСУ взяли відпустку і вирішили приєднатися до учасників блокади окупованого Донбасу.