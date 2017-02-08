До блокади "Л/ДНР" приєдналися бійці ЗСУ - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook написав учасник блокади "Л/ДНР", нардеп Семен Семенченко.

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За його словами, бійці ЗСУ щойно приїхали на базу штабу блокади.

"Розбудили, напустили морозу, шукаємо зараз, де розмістити, а нам дзвонять і кажуть, що з різних кінців фронту і тилу їдуть до нас ще!" - стверджує нардеп.

Раніше учасники блокади "Л/ДНР" заявили, що планують створити збройні пости.

Як повідомляв УНІАН, що в Донецькій області поліція застосувала силу проти учасників блокади залізничного переїзду в Бахмуті, які виступають проти торгівлі "Л/ДНР".