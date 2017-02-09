Журналіст назвав точну дату набуття чинності "безвізу" для України

Про це у своєму Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Передбачається, що процес лібералізації візового режиму набуде чинності 29 березня для Грузії і 12 червня - для України", - заявив він.

It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 9, 2017

Нагадаємо, безвізовий режим України з Європейським союзом почне повноцінно працювати влітку 2017 року. Про це йдеться в статті "ЄвроПравди" "Безвіз до відпустки: в ЄС погодили, коли візьмуться за скасування віз для України".

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"Співрозмовники в Єврокомісії та Раді ЄС стверджують, що український безвіз буде схвалений в кінці весни, а запрацює влітку. Найчастіше звучить припущення, що вже у липні українці будуть їздити в ЄС без віз. Можливо, навіть з 1 липня", - йдеться у статті.

Для розблокування українського безвізу ЄС повинен остаточно схвалити "механізм зупинення". Процедура його прийняття орієнтовно триватиме до кінця лютого.