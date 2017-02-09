Почалася зустріч Порошенка із грецьким прем’єром у форматі віч-на-віч

У Києві розпочалася зустріч президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Грецької Республіки Алексіса Ципраса, який перебуває в Україні з робочим візитом, у форматі віч-на-віч. Про це повідомили у прес-службі президента.

У повідомленні зазначається, що Порошенко заявив, що протягом цього часу взаємини України та Греції були і залишаються надійними, партнерськими та дружніми.

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«Алексіс Ципрас в свою чергу наголосив, що його країна стоїть на позиціях підтримки миру та стабільності в Україні і готова всіляко цьому сприяти. Він також висловив зацікавлення в розвитку та поглибленню українсько-грецьких двосторонніх відносин», - йдеться у повідомленні.

По завершенні двостороннього спілкування відбудеться розширене засідання української та грецької делегацій під керівництвом Президента України та Прем’єр-міністра Грецької Республіки.

Зазначається, що Україна та Греція відзначають 25-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко привітав голову Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною і КНР.

«Упевнений, що головними досягненнями чвертьвікової історії відносин наших держав є міцна дружба українського і китайського народів, взаємна підтримка суверенітету і територіальної цілісності, повага один до одного, а також рівноправне і взаємовигідне співробітництво. Все це - надійна основа для подальшого плідного розвитку стратегічного партнерства між Україною і Китайською народною республікою», - зазначив Порошенко.