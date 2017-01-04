25-річчя дипломатичних відносин між Україною і Китаєм: голови держав обмінялися привітаннями

Президент Петро Порошенко привітав голову Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною і КНР.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Української держави.

«Упевнений, що головними досягненнями чвертьвікової історії відносин наших держав є міцна дружба українського і китайського народів, взаємна підтримка суверенітету і територіальної цілісності, повага один до одного, а також рівноправне і взаємовигідне співробітництво. Все це - надійна основа для подальшого плідного розвитку стратегічного партнерства між Україною і Китайською народною республікою», - зазначив Порошенко.

Президент нагадав про зустріч з лідером Китаю у Вашингтоні 1 квітня 2016 року і ще раз підтвердив інтерес до продовження діалогу. Голова держави зазначив, що був би радий бачити голови КНР Сі Цзіньпіна в Києві з державним візитом.

Президент побажав голові Китаю міцного здоров'я та невичерпної енергії, а дружньому китайському народові - миру і процвітання.

У свою чергу, Китай зацікавлений у подальшому зміцненні фундаменту дружнього співробітництва з Україною.

Про це йдеться у вітанні голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між КНР та Україною.

Лідер Китаю привітав президента України Петра Порошенка та український народ з річницею. «За 25 років після встановлення дипломатичних відносин, китайсько-українські відносини зберігають здоровий і стабільний розвиток. Співпраця двох країн у торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, науково-технічній, культурній та інших сферах, досягли суттєвих результатів, зміст китайсько-українських відносин стратегічного партнерства безперервно насичується, що приносить реальну користь двом країнам і їхнім народам», - йдеться у вітанні.

Голова КНР наголосив, що китайська сторона приділяє велику увагу розвитку китайсько-українських відносин, готова користуватися найкращим випадком 25-річчя з моменту установлення дипломатичних відносин між двома країнами, на основі принципів взаємної поваги і взаємного виграшу, прийти до подальшого зміцнення фундаменту дружнього співробітництва двох країн, просуванню двосторонніх відносин і співпраці в усіх областях з метою отримання ще більших досягнень.

Крім того, Сі Цзіньпін побажав, щоб дружба між народами Китаю та України тривала вічно.