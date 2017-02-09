Росія готувалась анексувати Крим у 2013 році: Мін'юст зібрав достатньо доказів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві міністр юстиції Павло Петренко.

Читайте такожПорошенко переконаний, що Крим повернеться до складу України

«Нам вдалося дістати докази того, що в 2013 році Російська Федерація почала активні дії на території Криму. Росія несанкціоновано збільшила свій контингент: незаконно в Крим переводилися особовий склад і техніка, велася підривна робота в місцевих органах влади Криму. Нам відомі прізвища чиновників РФ, які координували цю спецоперацію. Ми маємо показання свідків», - повідомив міністр юстиції, зазначивши, що Україна має показання свідків про випадки полону цивільних осіб та застосування до них тортур вже в період появи в Криму російських військ - так званих «зелених чоловічків».

Як наголосив Петренко, наявні докази дають змогу повністю спростувати позицію Росії про те, що її діями в Криму стали «емоційною реакцією на події в Україні».

«Це обман і домисли. Активна фаза процесу (захоплення Криму - УНІАН) почалася ще в 2013 році. І на той момент керівництво країни - Янукович і його оточення не могли не знати про ці дії. Але вони були посібниками і добивалися того, аби в Криму розвивалася підготовка до захоплення й окупації», - зазначив Петренко.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 збройні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% учасників проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального розподілу України, засудивши дії Кремля.