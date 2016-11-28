"Виходу немає": Янукович визнав вплив військових ЧФ Росії на проведення референдуму в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку з Ростова як свідок у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

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Зокрема, прокурори запитали у Януковича, з якою метою він їхав до Криму.

"Події, які відбулися у той час в Україні, вони були з ознаками антидержавного антиконституційного перевороту, збройного. Я добре розумів, що у такій ситуації країна не може жити, тому що суспільство розділене навпіл, а що робити президенту, який незаконно відсторонений від влади?", - заявив Янукович.

"У мене був вибір звернутися до українського народу, звернутись до людей, які можуть тримати зброю у руках, і піти разом зі мною, об'єднатись і відновлювати конституційний лад в Україні. Що це означає? Це означало громадянську війну. А я казав неодноразово, що я був проти кровопролиття і це для мене була найважливіша річ. Тому коли я їхав у Крим, я думав, що я буду ще жити в мирній країні, в якій діє Конституція, в якій є влада, у якій я президент", - заявив Янукович.

Він сказав, що коли вже перебував у дорозі до Криму, виїхавши з Донецька, то побачив, що "виходу немає з цієї ситуації і простої відповіді".

За його словами, коли він приїхав до Криму, то зустрівся з тодішнім головою Севастопольської міської державної адміністрації Володимиром Яцубою, якого попросив пояснити, що зараз відбувається у Севастополі. Екс-президент заявив, що йому повідомили про те, що у місті проходив мітинг і що "люди обурені тим, що зараз відбувається в Києві, люди відчувають себе у небезпеці".

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"У людей дуже поганий настрій, тому що люди не знають, як себе захистити. Було прийнято рішення, по-перше, створити загони самооборони, виставити всі пости і всі блокпости виставити навколо кордону з Україною, тому що була загроза, що в Севастополь поїдуть радикали і почнуть робити те, що робили в Україні", - заявив Янукович.

Також екс-президент додав, що йому Яцуба доповів, що у Севастополі виступав чоловік, якого нібито принизили по дорозі з Києва у Черкаській області. "Якого викинули з машини, машину спалили, його змушували їсти скло і співати гімн України і кричати слава Україні", - стверджує Янукович.

При цьому прокурор його перебив і сказав, що це не пояснює, яким чином сталася анексія.

"І коли він виступив, було прийнято радикальне рішення. Рішення було прийнято таке, щоб негайно розпочати референдум про вихід і приєднання до Росії. А ви знаєте, що в Севастополі дуже багато військових було з російського Чорноморського флоту, і вони також вплинули на це рішення дуже сильно", - наголосив Янукович.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши так званий «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% людей висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.