Гройсман у Брюсселі запевнив, що олігархи не контролюють український парламент

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер у Брюсселі під час присвяченої економічному розвитку України конференції, відповідаючи на запитання, чи повертаються назад олігархи.

Читайте такожГройсман пояснив, чому Україна не отримала "безвіз" наприкінці минулого року

"Якщо хтось говорить, що олігархи повертаються, у мене запитання – куди? Якщо хтось мені дасть відповідь, куди, я готовий дискутувати. Я вважаю, що ніхто нікуди не повертається. Я вважаю, що фундаментальні рішення, прийняті у 2014-2016 роках, значно послабили вплив олігархів на національну економіку та на систему влади", - заявив Гройсман.

Український прем'єр також запевнив, що сьогодні олігархи не контролюють український парламент.

"Український парламент на фоні того, що є ряд деструктивних політичних діячів, здатний приймати необхідні рішення. Тому я думаю, що питання монополій – це питання дуже важливе, і над ним потрібно постійно працювати, щоби демонополізувати будь-який вплив великого капіталу", - підкреслив Гройсман.