Радник Трампа обіцяв Росії скасувати частину санкцій – The Washington Post

Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела, передає Reuters.

Результатом спілкування, за даними джерел, став "потенційно нелегальний" сигнал Росії про те, що введені Бараком Обамою у грудні 2016 року санкції проти Росії можуть бути скасовані.

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Також в агентстві нагадали, що місяць тому джерела повідомляли, що у Флінна відбулося п'ять телефонних розмов з російським послом Сергієм Кисляком 29 грудня.

Раніше у Білому домі підтвердили позицію місії Сполучених Штатів Америки в ООН про те, що запроваджені санкції через окупацію Криму Росією зберігатимуться до повернення Україні контролю над півостровом.