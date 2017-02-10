Радник Трампа обіцяв Росії скасувати частину санкцій – The Washington Post
Радник з національної безпеки в адміністрації президента США Майкл Флінн за місяць до інавгурації Дональда Трампа обговорював з російським послом Сергієм Кисляком скасування частини санкцій.
Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела, передає Reuters.
Результатом спілкування, за даними джерел, став "потенційно нелегальний" сигнал Росії про те, що введені Бараком Обамою у грудні 2016 року санкції проти Росії можуть бути скасовані.
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Також в агентстві нагадали, що місяць тому джерела повідомляли, що у Флінна відбулося п'ять телефонних розмов з російським послом Сергієм Кисляком 29 грудня.
Раніше у Білому домі підтвердили позицію місії Сполучених Штатів Америки в ООН про те, що запроваджені санкції через окупацію Криму Росією зберігатимуться до повернення Україні контролю над півостровом.