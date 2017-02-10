Голова МЗС Литви відвідав Авдіївку та анонсував виділення 80 тисяч євро допомоги

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відвідав Авдіївку, щоб побачити наслідки обстрілів, повідомляє Delfi.

"Сьогодні ми виділили з коштів міністерства 40 тис. євро на медикаменти через Червоний хрест. Також, як обіцяв прем'єр, виділимо ще 40 тис. євро на те, чого більше всього потребує Авдіївка. Швидше за все, це будуть будівельні матеріали та генератори", - сказав міністр.

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"Ми повинні продемонструвати підтримку, солідарність, і ми зобов'язані допомогти людям. Займаючись великою політикою, ми не повинні забувати конкретних людей, які страждають", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

2 лютого Рада безпеки ООН провела засідання в зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі.