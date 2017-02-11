Затримання Жадана у Мінську: Геращенко розповіла, що МЗС готує ноту протесту

Міністерство закордонних справ України готує ноту протесту проти затримання співробітниками міліції Білорусі в ніч з 10 на 11 лютого в Мінську українського письменника Сергія Жадана.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Посольство і МЗС України вже готують ноту з цього приводу», – зазначила вона, додавши, що білоруська сторона не надала жодної інформації про затримання Жадана.

«Посольство тільки-но про це дізналося, бо, на жаль, родина не зверталася до них раніше, а білоруси не дали інформації про затримання громадянина України, що, безумовно, є порушенням», – написала віце-спікер.

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За її словами, МЗС уже дало доручення, щоби працівники посольства супроводжували потерпілого в аеропорт і до перетину кордону.

«Це дійсно ганьба й пора жорстко ставити питання перед Мінськом про неприпустимість дій ФСБ, яка в цей ганебний спосіб, через формування спільних чорних списків, намагається погіршити наші з білорусами двосторонні відносини», – дала свою оцінку подій Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, вночі з 10 на 11 лютого міліція Білорусі затримала й до ранку утримувала в камері Сергія Жадана. Силовики ставили йому питання про причетність до тероризму, після чого потерпілому було винесене рішення про заборону на в’їзд на територію Білорусі.