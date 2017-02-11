Затримання Жадана у Мінську: Геращенко розповіла, що МЗС готує ноту протесту
Ірина Геращенко заявила, що білоруська сторона не надала жодної інформації про затримання Жадана.
Міністерство закордонних справ України готує ноту протесту проти затримання співробітниками міліції Білорусі в ніч з 10 на 11 лютого в Мінську українського письменника Сергія Жадана.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.
«Посольство і МЗС України вже готують ноту з цього приводу», – зазначила вона, додавши, що білоруська сторона не надала жодної інформації про затримання Жадана.
«Посольство тільки-но про це дізналося, бо, на жаль, родина не зверталася до них раніше, а білоруси не дали інформації про затримання громадянина України, що, безумовно, є порушенням», – написала віце-спікер.
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За її словами, МЗС уже дало доручення, щоби працівники посольства супроводжували потерпілого в аеропорт і до перетину кордону.
«Це дійсно ганьба й пора жорстко ставити питання перед Мінськом про неприпустимість дій ФСБ, яка в цей ганебний спосіб, через формування спільних чорних списків, намагається погіршити наші з білорусами двосторонні відносини», – дала свою оцінку подій Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, вночі з 10 на 11 лютого міліція Білорусі затримала й до ранку утримувала в камері Сергія Жадана. Силовики ставили йому питання про причетність до тероризму, після чого потерпілому було винесене рішення про заборону на в’їзд на територію Білорусі.