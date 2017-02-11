Міліція Білорусі заборонила в'їзд українському письменникові Сергію Жадану

Міліція Білорусі винесла рішення про заборону на в'їзд на територію країни українському письменникові Сергію Жадану.

Як повідомив Жадан на своїй сторінці у Facebook, його затримали сьогодні вночі і всю ніч протримали в камері.

"Близько другої ночі до мене в готельний номер прибув міліцейський патруль - серйозний і зосереджений. Нічого не пояснюючи, доставили у відділення", - написав він.

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"А оскільки Білорусь і Казахстан знаходяться з РФ в одній візової зони, то заборона автоматично переходить і на Білорусь з Казахстаном", - зазначив письменник.

За словами Жадана, йому довелося переночувати в камері, вранці 11 лютого йому ставили питання про тероризм.

"Врешті-решт поставили штамп про заборону в'їзду в Білорусь на невизначений термін", - повідомив Жадан.

Письменник звернувся до Міністерства закордонних справ і посольства України з проханням відреагувати на ситуацію, при якій українського громадянина без пояснень і причин тримають в камері білоруські силовики.