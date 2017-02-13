Полторак і Чубаров домовилися створити в ЗСУ окремий кримськотатарський підрозділ

Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, про це йшлося під час сьогоднішньої зустрічі, проведеної у зв’язку з подіями, які відбулися в ніч на 13 лютого поблизу селища Чонгар.

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«ЗС України готові розглянути заяви членів громадського об’єднання «Аскер», які виявлять у порядку, передбаченому законодавством України, добровільне бажання служити в ЗС України. Формування вказаного підрозділу відбуватиметься з урахуванням віросповідання та традицій особистого складу. Окрім цього, будуть створені умови дотримання релігійних потреб віруючих різних релігійних конфесій, а саме – до душпастирської роботи залучатимуться представники різних віросповідань», - йдеться в повідомленні.

По завершенню зустрічі сторони дійшли висновку, що інцидент вичерпано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в оперативному командуванні ЗСУ «Південь» заявили про спробу атаки на підрозділ поблизу Криму з боку незаконного формування. Згідно із заявою командування, підрозділ, який входить до складу військової частини ОК «Південь» і виконує бойові завдання в Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом, за наказом командира облаштовував бойові позиції, коли на позиції прибули «максимально озброєні представники незаконного збройного формування».

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звинуватив у сьогоднішньому конфлікті військовослужбовців ЗСУ. «Початком інциденту став невмотивоване і силове захоплення військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана, що формується», - написав Чубаров у Facebook.

Пізніше Чубаров повідомив, що інцидент вичерпано. «Але він не міг не статися, оскільки невиправдано довго затягнулося ухвалення рішення про створення у складі ЗСУ або Національної гвардії окремого кримськотатарського військового підрозділу, в якому могли б служити громадяни України – жителі Криму, як кримські татари, так і особи інших національностей», - написав він.