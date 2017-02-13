"Все, що ми трохи поламали, ми до пуття доведемо": комбат ЗСУ попросив вибачення в "Аскера"(відео)

Відповідне відео на своєму YouTube-каналі опублікував журналіст Осман Пашаєв.

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"За вчорашнє прошу вибачення. Сподіваюся, що ми з вами будемо нести службу спільно. Все, що ми десь трохи поламали, ми до пуття доведемо, все зробимо. Ще раз, за вчорашні нічні події прошу вибачення", — сказав Шпанко.

У свою чергу координатор блокади Криму Ленур Іслямов повідомив, що інцидент вичерпано - у них немає проблем зі ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, радіо «Куреш» писало, що в селищі Чонгар Херсонської області невідомі озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана. Це сталося 12 лютого ввечері.

Чубаров 13 лютого підтвердив факт нападу на громадську організацію "Аскер", на території якої розміщений батальйон ім. Номана Челебіджихана.

У ЗСУ у свою чергу спростовують слова Чубарова, заявляючи, що на підрозділи, що виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконного збройного формування.