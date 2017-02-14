"Є певні причини, які стримують": у ЄС заговорили про подорожі українців без віз "до літа"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на форумі Реанімаційного пакету реформ на тему “Пріоритети року реформ: прискорити темпи, гарантувати сталість”.

“Ви можете мені сказати, що стосовно віз? Я розумію, що Україна також працює з нашим планом, який стосується віз. Ви знаєте, що є певні причини, які стримують. ЄС також стикається з певними непростими моментами. Але я сподіваюся, що до літа українці зможуть подорожувати до ЄС без віз, оскільки українські громадяни заслуговують на це, безсумнівно”, - сказав Мінгареллі.

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Президент України Петро Порошенко у січні заявляв, що очікує отримати ясність щодо запровадження ЄС безвізового режиму з Україною протягом декількох тижнів.

Рішення про дату запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українців буде прийматися в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Європейської Ради та Європарламенту.

15 грудня Європарламент ухвалив пропозиції щодо механізму тимчасового зупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС.