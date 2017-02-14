"Є певні причини, які стримують": у ЄС заговорили про подорожі українців без віз "до літа"
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі сподівається, що до літа українці зможуть подорожувати до країн ЄС без віз.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на форумі Реанімаційного пакету реформ на тему “Пріоритети року реформ: прискорити темпи, гарантувати сталість”.
“Ви можете мені сказати, що стосовно віз? Я розумію, що Україна також працює з нашим планом, який стосується віз. Ви знаєте, що є певні причини, які стримують. ЄС також стикається з певними непростими моментами. Але я сподіваюся, що до літа українці зможуть подорожувати до ЄС без віз, оскільки українські громадяни заслуговують на це, безсумнівно”, - сказав Мінгареллі.
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Президент України Петро Порошенко у січні заявляв, що очікує отримати ясність щодо запровадження ЄС безвізового режиму з Україною протягом декількох тижнів.
Рішення про дату запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українців буде прийматися в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Європейської Ради та Європарламенту.
15 грудня Європарламент ухвалив пропозиції щодо механізму тимчасового зупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС.