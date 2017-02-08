У ЄС визначились із датою переговорів щодо "безвізу" з Україною - ЗМІ

Інститути ЄС проведуть тристоронні переговори щодо надання «безвізу» Україні 28 лютого.

Про це повідомив власний кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

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«Тріалог щодо візової лібералізації для України між Європарламентом, Єврокомісією та ЄС відбудеться 28 лютого», - написав Йозвяк.

The trialogue on visa lib for #Ukraine between EP, commission and council set to take place already on 28 Feb — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 февраля 2017 г.

Нагадаємо, безвізовий режим України з Європейським союзом почне повноцінно працювати влітку 2017 року.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" "Безвіз до відпустки: в ЄС узгодили, коли візьмуться за скасування віз для України". "Співрозмовники в Єврокомісії та Раді ЄС стверджують, що український безвіз буде схвалений наприкінці весни, а запрацює – влітку.

Найчастіше звучить припущення, що вже в липні українці їздитимуть до ЄС без віз. Можливо, навіть з 1 липня", - йдеться у статті. Для розблокування українського безвізу ЄС має остаточно схвалити "механізм призупинення". Процедура його ухвалення орієнтовно триватиме до кінця лютого.