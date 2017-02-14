Росія несе пряму відповідальність за вирішення конфлікту на Донбасі – представник Ради ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це у вівторок у Страсбурзі на пленарному засіданні Європейського парламенту, у рамках якого відбулося обговорення погіршення ситуації на сході України, повідомив представник Ради ЄС Іан Борг (Ian Borg), який виступив замість високого представника ЄС Федеріки Могеріні.

«Росія несе пряму відповідальність і має допомогти досягти вирішення цієї кризи. Ми будемо продовжувати закликати Росію використати свій вплив на сепаратистів, підтримати виконання Мінських зобов’язань у повному обсязі. Ми також залишаємося занепокоєні інформацією про присутність російського військового обладнання, персоналу на території, захопленій сепаратистами», – сказав він.

Борг нагадав, що 3 лютого Могеріні говорила з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де вона підкреслила «необхідність негайно припинити вогонь та прокласти шлях виконанню Мінським домовленостям, включно з політичним».

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Представник Ради ЄС наголосив, що Україна залишається на вершині порядку денного, тому що нелегальна анексія Криму та дестабілізація східної України стала викликом фундаментам міжнародної системи та безпеки всього континенту.

«Щонайперше, ми терміново повинні припинити страждання наших українських друзів. Смерті невинних цивільних у конфлікті є неприпустимими, це абсурд. Бої в районі Авдіївки призвели до втрат з обох сторін, а сотні цивільних були вимушені залишити свої домівки», – розповів він депутатам ЄП.

Борг наголосив, що також була вражена важлива інфраструктура, призначена для постачання води та електрики, опалення та газу, а багато домівок було ушкоджено. «Гуманітарна ситуація погіршилася через важку зиму. Зараз рівень боїв зменшився, жителі та влада України мобілізовані разом із представниками гуманітарних організацій, що допомогло запобігти гуманітарній катастрофі. Але не забувайте, що з початку конфлікту понад 10 тис. людей загинуло, 10 тис. були поранені й понад 3,8 млн вимагають гуманітарної допомоги», – підкреслив представник Ради ЄС.

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Борг висловив переконання, що необхідно «чинити тиск на відповідних гравців, щоби вони поважали припинення вогню та надали доступ до всіх територій представникам гуманітарних організацій. «Після двох із половиною років ми ще бачимо, що Мінські домовленості не виконані повністю. На щоденній основі йдуть доповіді про низку порушень режиму припинення вогню, про використання забороненої зброї, артилерії та танків, про заборону діяльності для моніторингової місії ОБСЄ та недостатність прогресу з відводу сил. Терміново необхідний позитивний зворотній процес», – сказав він.