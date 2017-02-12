Жебрівський розповів про відновлення Авдіївки

В Авдіївці відремонтовано майже 150 будинків, які були пошкоджені внаслідок обстрілів з боку бойовиків.

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Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 11 лютого ремонтні бригади відновили в Авдіївці 149 будинків. Деякі мешканці приватного сектору відновлюють свої помешкання самі, то ми надаємо їм будівельні матеріали. В Авдіївці ми ремонтуємо не тільки те, що російські наймити зруйнували за минулий тиждень, але й усі ті понад 800 об’єктів, що були зруйновані у місті від початку російської агресії", - написав Жебрівський.

За його словами, до Авдіївки планують повертатися жителі, які минулого тижня залишили місто під час активізації обстрілів бойовиків.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики з 29 січня по 5 лютого вели масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

Від обстрілу загинули не менше 10 українських військовослужбовців, а також мирні жителі Авдіївки.

30 січня в результаті обстрілу були пошкоджені ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.

З міста під час загострення ситуації були евакуйовані близько 300 осіб (у тому числі близько 140 дітей).

Зараз у всіх регіонах України триває збір гуманітарної допомоги для Авдіївки.