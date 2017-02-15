Генсек НАТО Столтенберг запевнив у подальшій підтримці Альянсом України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в рамках початку засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Україна є партнером НАТО і ми розвинули міцне партнерство впродовж останніх років. НАТО забезпечує рішучу політичну підтримку і рішучу практичну підтримку для України. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і ми цілком підтримуємо повне виконання Мінських угод, щоб врегулювати кризу на сході України", - наголосив Столтенберг.

Генсек нагадав, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман минулого тижня відвідав штаб-квартиру Альянсу. Також, за словами Столтенберга, він проводить регулярні зустрічі з президентом України Петром Порошенком та іншими представниками української влади.

"Тому ми продовжимо працювати, і ми продовжимо забезпечувати підтримку. І також багато союзників з НАТО надають підтримку на двосторонньому рівні. Таким чином ми продовжимо підтримувати Україну", - наголосив генсек Альянсу.

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Крім того, він прокоментував результати опитування, проведеного американським інститутом дослідження громадської думки Gallup (Інститут Ґеллапа), згідно з яким 35% українців вважають Альянс загрозою країні. Зокрема, він заявив, що Україна є демократичним суспільством, яке має різноманітні політичні погляди, думки та відкриті політичні дебати. "Таким чином, факт того, що в Україні є різні думки щодо НАТО, є частиною відкритих демократичних дебатів, які відбуваються в Україні", - заявив Столтенберг.

"Ми будемо прихильними, ми залишатимемося міцно налаштованими до України і партнерства з Україною", - підсумував Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі в штаб-квартирі Організації північноатлантичного договору (НАТО) розпочалося дводенне засідання глав оборонних відомств країн-членів Альянсу.