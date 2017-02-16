Екс-депутата Держдуми Максакову, яка виїхала в Україну з Вороненковим, виключили з "Єдиної Росії"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив секретар Московського відділення «Єдиної Росії» Андрій Метельський.

«Одностайно Марію Петрівну Максакову було виключено з членів партії «Єдина Росія» через порушення закону «Про політичні партії» та через втрату зв'язку з міською партійною організацією та місцевою партійною організацією Тверського району Москви», - сказав Метельський.

Читайте такожУ Кремлі уникають коментарів про переїзд екс-депутата Держдуми до України, який назвав помилкою окупацію Криму

Порушенням законодавств у «Єдиній Росії» назвали наявність у Максакової другого громадянства, зокрема Німеччини.

Максакову, яка є також оперною співачкою, також звільнили з Російської академії музики ім. Гнєсіна, розповіла вона Громадському. Вона повідомила, що планує продовжувати виступати на Заході, а також, можливо, буде працювати в Національній опері України ім. Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Максакова переїхала в Україну кілька місяців тому разом із чоловіком Денисом Вороненковим, також екс-депутатом Держдуми РФ. Він вже отримав громадянство України.

Слідчий комітет РФ пред'явив Вороненкову заочне звинувачення й оголосив у федеральний розшук. Йому заочно інкримінують організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення в 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу, обвинуваченим за якою став Вороненков, було порушено в жовтні 2011 року. Незабаром він заочно може бути заарештований і оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Проте в Інтерполі можуть вважати переслідування політично мотивованим.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною й назвав помилкою окупацію Криму.

15 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Вороненков є важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.