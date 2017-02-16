Рішення про анексію Криму приймала одна людина - екс-депутат Держдуми Вороненков

Про це в інтерв'ю Громадському заявив колишній депутат Держдуми Денис Воронєнков, який восени виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство.

«Рішення про анексію приймала одна людина. Всі нормальні люди були проти. Включаючи його близьке оточення», — сказав Воронєнков.

Читайте такожПублікація "плану Суркова" з розвалу України призвела до відставки в Кремлі - ЗМІ

На питання журналіста, чи був проти анексії в березні 2014 року Владислав Сурков, Воронєнков відповів, що він був «категорично проти».

«Тому що він розумна людина», — пояснив екс-депутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше слідчий комітет Російської Федерації пред'явив заочне звинувачення екс-депутату Державної думи РФ від фракції КПРФ Денису Вороненкову і оголосив його у федеральний розшук.