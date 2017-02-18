Клімкін розповів про проведення найближчим часом зустрічі у форматі "В4+Україна"

Як повідомили у прес-службі МЗС України, про це йшлося під час двосторонньої зустрічі глав відомств, яка відбулася в рамках 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Сторони констатували позитивну динаміку розвитку двостороннього діалогу за всіма напрямками взаємного інтересу, а також зосередились на обговоренні проблематики євроінтеграції України, у т.ч. скасуванні візового режиму з ЄС та завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію», - йдеться у повідомленні.

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Також, поінформували в МЗС, Клімкін докладно поінформував свого словацького колегу про загострення ситуації на Донбасі, у т.ч. навколо Авдіївки, і триваючу підтримку з боку Кремля незаконних збройних формувань на Донбасі. «У цьому контексті було наголошено на необхідності збереження санкцій проти РФ», - йдеться у повідомленні.

«Міністри також висловили зацікавленість у проведенні найближчим часом зустрічі у форматі «В4+Україна», - поінформували в МЗС.

Як відомо, до складу «Вишеградської четвірки» входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.