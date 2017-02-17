Клімкін розповів, що завтра обговорюватимуть у Мюнхені глави МЗС "нормандської четвірки"

Про це українським журналістам повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Якогось прориву від завтрашньої зустрічі не очікую», - сказав він і додав: «У нас є пропозиції у сфері безпеки, ми будемо послідовно тиснути на гуманітарний вимір, підніму питання «дорожньої карти»

Клімкін також зауважив, що в української сторони є «чітка логіка послідовності кроків і гарантій, яку на попередній зустрічі глава МЗС РФ відмовився обговорювати».

"Для глави МЗС Німеччини це перша зустріч, буде можливість подивитися не тільки на зміст", - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, в Мюнхені сьогодні, 17 лютого, відкривається дводенна 53-я Міжнародна конференція з питань безпеки. На порядку денному конференції - майбутнє НАТО і трансатлантичних відносин після обрання на пост президента США Дональда Трампа, стан співпраці з Євросоюзом в питанні безпеки та оборони, відносини з Росією, війна в Сирії та безпекова ситуація в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, включаючи Корейський півострів, а також ситуація в Україні.

Участь у конференції візьме президент України Петро Порошенко.

Також на полях конференції 18 лютого відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату». Як заявляв раніше представник МЗС ФРН Себастьян Фішер, під час переговорів йтиметься про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі і відведення важких озброєнь від лінії зіткнення.