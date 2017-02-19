У сутичках в центрі Києва постраждали щонайменше 10 людей - Червоний Хрест

Про це повідомляє телеканал "112 Україна" з посиланням на представників Червоного Хреста.

В повідомленні зазначається, що зараз ситуація спокійна. Там працюють кілька десятків працівників Червоного Хреста. Знаходиться близько 5 «швидких".

Як повідомляв УНІАН, раніше поблизу Адміністрації президента сталися сутички між протестувальниками проти торгівлі з окупованим Донбасом і правоохоронцями.

Сутички розпочалися після того, як поліція не дала протестувальникам встановити намети біля АП.

Згодом, за даними поліції, частина активістів вирушила до Європейської площі, де біля встановленого пункту пропуску зламала металеву рамку.

Під час сутички поліцейські затримали 5 активних учасників. За даними ЗМІ, серед затриманих - командир батальйону ОУН Микола Коханівський.

Також у поліції повідомили про одного постраждалого правоохоронця.