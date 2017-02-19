Під АП виникли сутички між силовиками і прихильниками блокади, частина мітингувальників рушила до Майдану (наживо)

Про це повідомляє "Українська правда".

На місці події перебуває керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, який на питання журналістів про суть зіткнень заявив, що "ніяких зіткнень немає", а наявність такої кількості правоохоронців обумовлене "охороною громадського порядку".

Читайте такожГлави МЗС країн "нормандської четвірки" закликали припинити торговельну блокаду Донбасу

Як повідомив нардеп Семен Семенченко на місці події, сутички виникли через те, що кордон правоохоронців не давав можливості нардепам пройти по вулиці Інститутській до АП.

"Порушують закон - перешкоджають роботі народних депутатів України, не показують своїх посвідчень, не показують номерів на шоломах", - заявив Семенченко.

Також на місці акції "руху ОУН" на вул. Інститутській поліція встановила загороджувальну сітку - елементи огорожі для обмеження руху по вулиці. На місці події лунали вибухи, схожі на петарди або вибухові пакети.

З місця події журналісти повідомили, що за кордоном патрульної поліції присутні представники Національної гвардії.

Як зазначає "Громадське", учасники акції кидали петарди в поліцію і намагалися зламати паркан, встановлений правоохоронцями, щоб пройти до будівлі АП, правоохоронці їм перешкоджали.

Перед цим до учасників акції прийшов нардеп Андрій Тетерук, з яким у присутніх виникла словесна перепалка, після якої він пішов через кордон поліції. Учасники акції скандували "Ганьба!", називали його "Іудою" і кричали "Банду геть".

Як пояснив Тетерук в коментарі ЗМІ, "блокада повинна відбуватися законно, а не шляхом "махновщини", яку організовує Семен (Семенченко, нардеп від "Самопомочи")".

Частина учасників протестів під Адміністрацією президента рушили вниз по вулиці Грушевського у бік Майдану Незалежності.

Протестувальники досягли Європейської площі, прорвали огорожі правоохоронців на шляху до Майдану Незалежності.

Поліцейські намагаються стримати протестувальників біля готелю "Дніпро" на Європейській площі.