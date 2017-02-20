Сутички у центрі Києва: поліція звільнила затриманих

Про це повідомив народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий. Пізніше його однопартієць Ігор Мосійчук повідомив, що поліція звільнила всіх затриманих активістів, передає 112.ua.

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Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, 19 лютого в ході зіткнень на Європейській площі учасників акції протесту з правоохоронцями серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників були затримані. Зіткнення відбулися також біля Адміністрації президента.