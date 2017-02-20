Сутички у центрі Києва: поліція звільнила затриманих

06:12, 20 лютого 2017
Політика
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Комбата так званої "ОУН" Миколу Коханівськго, затриманого під час зіткнень прихильників блокади ОРДЛО з силовиками в центрі Києва, випустили з Деснянського райвідділу поліції.

Затримані вийшли на свободу / Фото УНІАН

Про це повідомив народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий. Пізніше його однопартієць Ігор Мосійчук повідомив, що поліція звільнила всіх затриманих активістів, передає 112.ua.

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Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, 19 лютого в ході зіткнень на Європейській площі учасників акції протесту з правоохоронцями серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників були затримані. Зіткнення відбулися також біля Адміністрації президента.

Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві
Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві /  © УНІАН
Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу, у центрі Києва
Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу, у центрі Києва /  © УНІАН
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської /  © УНІАН
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської /  © УНІАН
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Народний депутат України Семен Семенченко під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської
Народний депутат України Семен Семенченко під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської /  © УНІАН
Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської
Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської /  © УНІАН
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Правоохоронці затримують командира ''руху ОУН'' Миколу Коханівського під час зіткнень
Правоохоронці затримують командира "руху ОУН" Миколу Коханівського під час зіткнень /  © УНІАН
© УНІАН
Народні депутати України Семен Семенченко та Єгор Соболєв після сутичок
Народні депутати України Семен Семенченко та Єгор Соболєв після сутичок  /  © УНІАН
© УНІАН
Протестувальники, затримані під час зіткнень
Протестувальники, затримані під час зіткнень /  © УНІАН
© УНІАН

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Новина в сюжеті: Мітинги у центрі Києва
Теги: #Київ