Сутички у центрі Києва: поліція звільнила затриманих
06:12, 20 лютого 2017Політика
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Комбата так званої "ОУН" Миколу Коханівськго, затриманого під час зіткнень прихильників блокади ОРДЛО з силовиками в центрі Києва, випустили з Деснянського райвідділу поліції.
Затримані вийшли на свободу / Фото УНІАН
Про це повідомив народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий. Пізніше його однопартієць Ігор Мосійчук повідомив, що поліція звільнила всіх затриманих активістів, передає 112.ua.
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Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, 19 лютого в ході зіткнень на Європейській площі учасників акції протесту з правоохоронцями серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників були затримані. Зіткнення відбулися також біля Адміністрації президента.
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