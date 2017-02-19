Сутички на Європейській площі: поранений поліцейський, 5 осіб затримано (фото, відео)

Про це повідомив начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко.

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"П'ять осіб затримано, є постраждалий поліцейський, у нього серйозні травми", - сказав він.

Увечері 18 лютого в Києві на вулиці Інститутській почалися зіткнення між протестуючими і поліцією. Поліція затримала голову "руху ОУН" Миколу Коханівського та ще кількох протестувальників

Повідомляється, що зіткнення сталися після того, як частина учасників "віче" спустилася до готелю "Дніпро" на Європейській площі після того, як силовики відтіснили їх на вул. Інститутській і не дали встановити намет біля АП.

Як повідомляє "Українська правда", протестувальники намагалися прорватися через огорожу до Майдану.

В даний час на вул. Хрещатик між Європейською площею і Майданом зосереджені правоохоронці, які шикуються в шеренги. З боку Європейської площі на вулиці також встановлена сітка - паркан, прохід там обмежений.