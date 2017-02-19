Сутички на Європейській площі: поранений поліцейський, 5 осіб затримано (фото, відео)

21:24, 19 лютого 2017
Політика
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В ході зіткнень в центрі Києва постраждав 1 поліцейський, 5 осіб затримано.

Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві
Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві /  © УНІАН
Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу, у центрі Києва
Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу, у центрі Києва /  © УНІАН
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської /  © УНІАН
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської /  © УНІАН
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Народний депутат України Семен Семенченко під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської
Народний депутат України Семен Семенченко під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської /  © УНІАН
Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської
Правоохоронці під час мітингу на підтримку блокади окупованих територій Донбасу на розі вулиць Садової та Інститутської /  © УНІАН
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві
Сутички між протестувальниками та правоохоронцями на розі вулиць Садової та Інститутської в Києві /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Правоохоронці затримують командира ''руху ОУН'' Миколу Коханівського під час зіткнень
Правоохоронці затримують командира "руху ОУН" Миколу Коханівського під час зіткнень /  © УНІАН
© УНІАН
Народні депутати України Семен Семенченко та Єгор Соболєв після сутичок
Народні депутати України Семен Семенченко та Єгор Соболєв після сутичок  /  © УНІАН
© УНІАН
Протестувальники, затримані під час зіткнень
Протестувальники, затримані під час зіткнень /  © УНІАН
© УНІАН

Про це повідомив начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко.

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"П'ять осіб затримано, є постраждалий поліцейський, у нього серйозні травми", - сказав він.

Увечері 18 лютого в Києві на вулиці Інститутській почалися зіткнення між протестуючими і поліцією. Поліція затримала голову "руху ОУН" Миколу Коханівського та ще кількох протестувальників

Повідомляється, що зіткнення сталися після того, як частина учасників "віче" спустилася до готелю "Дніпро" на Європейській площі після того, як силовики відтіснили їх на вул. Інститутській і не дали встановити намет біля АП.

Як повідомляє "Українська правда", протестувальники намагалися прорватися через огорожу до Майдану.

В даний час на вул. Хрещатик між Європейською площею і Майданом зосереджені правоохоронці, які шикуються в шеренги. З боку Європейської площі на вулиці також встановлена сітка - паркан, прохід там обмежений.

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