Ляшко вимагає від нардепа Артеменка скласти мандат за пропозицію передати Крим в оренду РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо пропозицій цього депутата надати Крим Росії "в оренду".

Ляшко наголосив, що Росія є агресором і має піти з України, а санкції щодо неї мають бути посилені доти, доки РФ не залишить територію України.

"Те, що пропонує Артеменко, – це його власна позиція, яка абсолютно не відповідає нашій позиції. Саме тому я вимагаю від Артеменка скласти депутатський мандат", - наголосив Ляшко.

Лідер РПЛ висловив думку, що Артеменко не має права бути членом їхньої фракції, а також представляти їхню партію взагалі.

"Те, що відбулося – я вважаю, що це дискредитація України, це дискредитація нашої команди", - зауважив парламентарій.

Ляшко також повідомив, що сьогодні о 15.00 відбудеться засідання фракції, на яке запрошений і Артеменко, і там обговорюватиметься ця ситуація. В тому числі, на засіданні обговорюватимуться і кадрові пропозиції. "Аж до виключення з фракції", - додав лідер РПЛ.

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Зазначимо, сьогодні видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з поста радника президента США з питань національної безпеки, йому була передана пропозиція нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно із ідеєю, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Поки не ясно, чи прийме Білий дім цю пропозицію серйозно. Як зазначає видання, цей «дипломатичний фріланс» викликав гнів українських чиновників.

Зокрема, посол України в США Валерій Чалий сказав, що Артеменко "не має права пред'являти будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, в тому числі адміністрації США" і відкинув ідею договору оренди Криму.

"Це грубе порушення Конституції, – сказав він в письмових відповідях на питання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватись лише тими, хто відкрито або приховано представляють інтереси Росії".