"Віддати Крим в оренду": український нардеп запропонував Білому дому "план" зняття санкцій з Росії – NYT

Як повідомляє The New York Times, план народного депутата з фракції Радикальна партія Андрія Артеменка передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України. Українські виборці, згідно із його ідеєю, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

"Багато людей будуть називати мене російським агентом, агентом США, агентом ЦРУ", – сказав Артеменко. – Але як знайти хороше рішення між нашими країнами, якщо ми не говоримо?".

Адвокат Трампа Майкл Коен і давній діловий партнер Трампа російського походження Фелікс Сатер, що, за інформацією видання, мають відношення до плану, заявили, що вони не говорили з Трампом про цю пропозицію, і не мають ніякого досвіду в області зовнішньої політики. Коен є одним з декількох соратників Трампа, що знаходиться під пильною увагою ФБР за його зв’язки з Росією, як стверджують представники правоохоронних органів. Сам він заперечує будь-які незаконні зв’язки.

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Сатер декілька десятиліть тому визнав себе винним в участі у схемі фондових маніпуляцій. Артеменко провів два з половиною роки у в'язниці в Києві на початку 2000-х років за звинуваченням у розкраданні, а потім, звільнившись, він сказав, що справа була політично мотивованою.

«Я хочу зупинити війну, це перше, – прокоментував план Сатер. – Друге - я абсолютно вірю, що США і Росія повинні бути союзниками, а не ворогами».

Після особистої розмови з Сатером і Артеменком, Коен заявив, що передасть план в Білий дім.

За словами Коена, Сатер надав йому письмову пропозицію в запечатаному конверті. Коли Коен зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті на початку лютого, він залишив цю пропозицію в офісі Флінна.

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Поки не ясно, чи прийме Білий дім цю пропозицію серйозно. Як зазначає видання, цей «дипломатичний фріланс» викликав гнів українських чиновників. Зокрема, посол України в США Валерій Чалий сказав, що Артеменко "не має права пред'являти будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, в тому числі адміністрації США".

Чалий відкинув ідею договору оренди Криму. "Це грубе порушення Конституції, – сказав він в письмових відповідях на питання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватись лише тими, хто відкрито або приховано представляють інтереси Росії".

Коен сказав, що він чекав на відповідь, але Флінн був змушений піти зі своєї посади. Тепер Коен, Сатер і Артеменко сподіваються на нового радника Трампа.