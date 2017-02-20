У Кремлі прокоментували план українського депутата щодо "здачі Криму в оренду"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Формулювання щодо оренди. Як Росія (може) свій регіон взяти в оренду? Саме формулювання, постановка питання досить абсурдна», - сказав Пєсков.

Він підкреслив, що Кремлю нічого не відомо про відповідну пропозицію депутата Верховної Ради України Андрія Артеменка й додав, що Мінські домовленості є безальтернативними для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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«Якщо й може бути досягнуто політико-дипломатичне вирішення української проблеми, то це можливо лише на основі Мінських домовленостей», - сказав Пєсков.

Як відомо, газета The New York Times повідомила, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов із посади радника президента США з питань національної безпеки, йому було передано пропозицію народного депутата від Радикальної партії Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти РФ. План передбачає виведення всіх російських військ із Донбасу, а українські виборці, по ідеї, повинні вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Посол України в США Валерій Чалий заявив, що Артеменко "не має права подавати будь-які альтернативні плани від імені України будь-яким іноземним урядам, у тому числі адміністрації США", і відкинув ідею договору оренди Криму. "Це грубе порушення Конституції, – сказав він у письмових відповідях на запитання The Times. - Такі ідеї можуть проштовхуватися лише тими, хто відкрито або приховано представляє інтереси Росії".