Аваков назвав нардепа Артеменка "безвідповідальним маргіналом" за ідею передати Крим в оренду РФ

Про це міністр написав у Facebook.

«Депутат Артеменко, який пропонує віддати Крим в оренду Росії, – безвідповідальний маргінал», - заявив він.

При цьому Аваков підтримав пропозицію лідера Радикальної партії Олега Ляшка вимагати від депутата фракції РПЛ Артеменко скласти мандат.

Як повідомляв УНІАН, лідер Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від Артеменка скласти мандат через пропозицію передати Крим в оренду РФ. Сьогодні о 15.00 відбудеться засідання фракції, на яке запрошено й Артеменка, і там буде обговорюватися ця ситуація. Зокрема, на засіданні будуть обговорюватися й кадрові пропозиції. "Аж до виключення з фракції", - додав лідер РПЛ.

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Пропозиція Артеменка про скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії була передана екс-раднику президента США з питань національної безпеки Майклу Флінну за тиждень до того, як він пішов з посади.

Планом передбачається виведення всіх російських військ із східної України; українські виборці, за ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.