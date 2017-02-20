"П*****си!": Ляшка та його однопартійців освистали в центрі Києва (відео)

17:58, 20 лютого 2017
Політика
11046 1

Лідера Радикальної партії Олега Ляшка освистали в центрі Києва в день третіх роковин розстрілу активістів Майдану.

Ляшко освистали на Майдане / Скриншот

Коли група депутатів-"радикалів", серед яких був Олег Ляшко та Ігор Мосійчук проходила на вул. Інститутській, їм услід кричали "Ганьба!" і "П*****си!".

Читайте також"Гуд бай, Америка!": Ляшко поскаржився на анулювання американської візи

Як, Олегу Валерійовичу, все нормально? Підтримка людей шикарна?", — запитав голос за кадром у політика, знімаючи його на камеру, на що Ляшко відповів: "Так, все нормально. Спасибі!".

Раніше голова радикальної партії Олег Ляшко впав у Верховній Раді і вилаявся через це.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Річниця розстрілів на Майдані
Теги: #Київ#Олег Ляшко#Радикальна партія