"П*****си!": Ляшка та його однопартійців освистали в центрі Києва (відео)

Коли група депутатів-"радикалів", серед яких був Олег Ляшко та Ігор Мосійчук проходила на вул. Інститутській, їм услід кричали "Ганьба!" і "П*****си!".

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Як, Олегу Валерійовичу, все нормально? Підтримка людей шикарна?", — запитав голос за кадром у політика, знімаючи його на камеру, на що Ляшко відповів: "Так, все нормально. Спасибі!".

Раніше голова радикальної партії Олег Ляшко впав у Верховній Раді і вилаявся через це.