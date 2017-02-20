"П*****си!": Ляшка та його однопартійців освистали в центрі Києва (відео)
17:58, 20 лютого 2017Політика
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Лідера Радикальної партії Олега Ляшка освистали в центрі Києва в день третіх роковин розстрілу активістів Майдану.
Ляшка освистали на Майдані / Скріншот
Коли група депутатів-"радикалів", серед яких був Олег Ляшко та Ігор Мосійчук проходила на вул. Інститутській, їм услід кричали "Ганьба!" і "П*****си!".
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Як, Олегу Валерійовичу, все нормально? Підтримка людей шикарна?", — запитав голос за кадром у політика, знімаючи його на камеру, на що Ляшко відповів: "Так, все нормально. Спасибі!".
Раніше голова радикальної партії Олег Ляшко впав у Верховній Раді і вилаявся через це.
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