Ляшко з матюками впав у Раді (відео)
14:01, 08 лютого 2017Політика
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Голова радикальної партії Олег Ляшко впав у Верховній Раді й вилаявся через це.
Ляшко впав у Раді / Скріншот
Відео того, як падає нардеп, опублікував на своїй сторінці сторінці у Facebook журналіст Василь Крутчак.
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Як видно на відео, Ляшко спіткнувся на сходах і впав, а також було чути, що нардеп вилаявся, сказавши "Бл***".
А за кадром хтось заявив: "Бог карає Вас, Олег".
Раніше голову фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега Ляшка в кулуарах парламенту облила томатним соком громадянка Росії Юлія Толопа - колишній боєць батальйону "Айдар".
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