Ляшко з матюками впав у Раді (відео)

Відео того, як падає нардеп, опублікував на своїй сторінці сторінці у Facebook журналіст Василь Крутчак.

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Як видно на відео, Ляшко спіткнувся на сходах і впав, а також було чути, що нардеп вилаявся, сказавши "Бл***".

А за кадром хтось заявив: "Бог карає Вас, Олег".

Раніше голову фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега Ляшка в кулуарах парламенту облила томатним соком громадянка Росії Юлія Толопа - колишній боєць батальйону "Айдар".