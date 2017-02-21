Лавров заявив, що визнання лідерів "Л/ДНР" було зроблено з підписанням "Мінська"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив у Москві на прес-конференції з главою МЗС Швеції Маргот Вальстрьом.

«Пошлюся на вчорашню заяву Генерального секретаря ОБСЄ Ламберто Дзанньєра, який висловив жаль з приводу указу президента (РФ) і заявив, що, визнавши ці документи, російське керівництво визнало і лідерів збройних формувань проголошених республік, які видавали ці документи», - сказав Лавров.

«Хочу роз'яснити панові Дзанньєру і всім, хто журиться з приводу нібито порушення міжнародного права, що визнання лідерів самопроголошених республік було зроблено з підписанням Мінських домовленостей, які, в свою чергу, були схвалені Радою безпеки ООН. Вони визнані як одна зі сторін конфлікту, і як такі працюють над реалізацією Мінських домовленостей», - сказав він.

«За відсутності прогресу – значною мірою з вини української влади – не піклуватися про те, як організувати життя на цих територіях, вони не мають права, і ми будемо їм всіляко допомагати», - наголосив він.

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При цьому він заявив, що визнання документів створених Росією так званих «Л/ДНР» не суперечить Мінським домовленостями.

«Щодо того, відповідає чи ні те, що відбувається, духу і цілям Мінських домовленостей – відповідає не тільки духу і цілям, а й букві Мінських домовленостей, в яких прямо записана необхідність розв’язати всі гуманітарні проблеми цієї частини Донбасу», - заявив Лавров.

Він відзначив, що «цей указ лише в інтересах людей продиктований гуманітарними міркуваннями, він створює умови для реалізації прав і свобод людини в ситуації, коли в інший спосіб забезпечити виконання цих міжнародних стандартів неможливо з причини, яку ви всі добре знаєте».

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

У свою чергу в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» і «ЛНР» є вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінські угоди.