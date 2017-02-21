Янукович готує листа Трампу з "правдою" про Майдан, заявив екс-глава МВС Захарченко

"Я знаю, що Янукович готує листи. І на ім'я Трампа і керівникам європейських держав, в яких роз'яснює, що відбувалося насправді (пыд час Майдану у 2014 році - УНІАН)", – заявив колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко у ефірі одного з російських телеканалів.

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Водночас Захарченко заявив, що, на його думку, під час Євромайдану відбувся "державний переворот за підтримки європейських політиків і чиновників США".

Нагадаємо, Захарченко також розповів про втечу Януковича з України та таємний план осісти на Донбасі.