Екс-глава МВС Захарченко розповів про втечу Януковича та таємний план осісти на Донбасі

Як заявив екс-глава МВС України за часів Віктора Януковича Віталій Захарченко в ефірі одного з російських телеканалів, після його відсторонення Янукович перебував у Києві. Вони домовилися про виведення на Донбас силовиків, які під час кривавих подій на Майдані перебували у центрі Києва, пише ТСН.ua.

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"У нас була така домовленість: я висуваюсь на Донбас, забезпечую логістику для всіх, хто буде туди виводитися. Війська виводить командувач Внутрішніми військами… Я розумів, що бійцям будуть мститися. Ми розуміли так, що в нас є легітимним президент Янукович, який прибуде на Донбас і на Донбасі будуть війська. Ми забезпечуємо конституційно обраного президента і ведемо подальші перемовини", - пригадав Захарченко.

Він додав, що не сумнівався у нехтуванні виконання підписаних із тодішньої опозиції протоколів.

"Янукович це зрозумів, коли перелітав із Києва до Харкова і з Харкова до Донецька", - додав колишній міністр.

Утікач також розповів, що 21 лютого 2014 року з Януковичем телефоном обговорював порядок відведення військ на Донбас і порядок свого виїзду на Донбас.

Як повідомляв УНІАН, у Генпрокуратурі назвали ТОП-10 підозрюваних високопосадовців, що фігурують у справах Майдану, серед яких Янукович, Захарченко, екс-глава ГПУ Віктор Пшонка та інші.