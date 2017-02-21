Російські спецслужби роблять все, щоб протестна активність в Україні не падала - Грицак
15:41, 21 лютого 2017Політика
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Російські спецслужби не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію і підвищити протестну активність в Україні.
Василь Грицак / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак на спільному брифінгу з генеральним прокурором України Юрієм Луценко сьогодні у Києві.
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«Російські спецслужби не припинили намагань впливати на медійну складову нашої держави. Вони роблять все, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні для того, щоб протестна активність не падала», - заявив Грицак.
Нагадаємо, за словами Грицака, СБУ працює у посиленому режимі, щоб запобігти спробам деструктивних сил розхитати ситуацію в Україні.
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