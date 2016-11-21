"Зараз не можна палити шини": в СБУ заявили про спроби деструктивних сил розхитати ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Василь Грицак під час урочистих заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи в Мистецькому арсеналі.

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«Служба працює в посиленому режимі. Багато хто ці ночі перебував на роботі і сьогодні буде ночувати для того, щоб забезпечити порядок наших міст і сіл», - сказав Грицак.

«В будь-якій державі є недоліки, проблеми в організації роботи влади, і мирні громадяни мають право на мирні протести, але сьогодні ми не даємо деструктивним силам розхитувати ситуацію, ми працюємо у тісній взаємодії з патріотичними організаціями», - пояснив Грицак.

Він наголосив, що «зараз не можна здійснювати дестабілізацію, не можна палити шини та робити те, що призведе до безповоротних процесів в державі. Ми маємо бути єдині як ніколи. Коли Україні важко, ми маємо об’єднатися для наших перспективних цілей».

Нагадаємо, за словами радника глави МВС Арсена Авакова Зоряна Шкіряка, 21-22 листопада, в період святкування 3-й річниці Революції Переваги, під час проведення масових заходів рівень терористичної загрози в столиці залишається підвищеним.