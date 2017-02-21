У ВР в четвер відбудеться ряд заходів, присвячених Криму

“Тут буде презентація доповіді Української гельсінської групи і групи правозахисників щодо подій 26 лютого 2014 року”, - сказав він в коментарі УНІАН і додав, що презентація відбудеться в кулуарах 3-го поверху.

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Крім того, за словами Чубарова, наразі відбувається узгодження законопроектів, які цього дня будуть винесені на голосування. Зокрема, йдеться про законопроект щодо “встановлення міри відповідальності за невизнання Голодомору, Голокосту, депортації”.

Також у парламенті відбудеться виставка-ярмарок виробів народних майстрів та дітей. “Ми пропонуємо народним депутатам придбати ці вироби і всі ці збори підуть на підтримку дітей, батьки яких сидять у Криму. Тобто, дітей політв'язнів”, - сказав Чубаров.

Він також зазначив, що законопроекти, які стосуються кримських татар, зокрема щодо статусу кримськотатарського народу, наразі знаходяться на стадії доопрацювання. Водночас Чубаров висловив сподівання, що цей законопроект буде зареєстровано у парламенті вже наступного тижня. “Законопроект про корінні народи - теж буквально тиждень-два. І вони будуть зареєстровані”, - сказав Чубаров, додавши, що про жодні пропозиції щодо змін до Конституції зараз не йдеться.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого в центрі Києва відбудеться Марш солідарності на підтримку тих громадян України, які живуть в умовах російської окупації в Криму.