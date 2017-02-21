Завтра націоналісти пройдуть маршем до Ради

Марш у Києві анонсував заступник голови ВО "Свобода" / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив позафракційний народний депутат, заступник голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко сьогодні під час брифінгу в парламенті.

За його словами, о 10.00 на Майдані Незалежності відбудеться збір учасників, які маршем пройдуть до Верховної Ради, де відбудеться мітинг з вимогами до влади: парламенту, уряду й президента.

"Ця акція організовується націоналістичними патріотичними силами", - сказав Іллєнко і додав, що йдеться про "Свободу", "Національний корпус" та "Правий сектор".

Він також зауважив, що 22 лютого є символічним днем, оскільки це "день втечі Януковича, це день, коли фактично завершилася перша фаза Революції гідності".

Іллєнко наголосив, що на сьогодні, крім вимоги вигнати Януковича, "усі інші вимоги Майдану фактично не виконані".

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"Люстрація проведена на папері, вбивці Небесної сотні непокарані, деолігархізація не відбулася. Продовжується зрадницька зовнішня політика, продовжується на сьогоднішній день, на жаль, торгівля з окупантами, продовжується багато інших абсолютно негативних для нас тенденцій, які ми не можемо допустити і не можемо сидіти склавши руки", - зазначив депутат.

Так, за його словами, завтра до парламенту в рамках цієї акції прийдуть "десятки тисяч людей", які "висловлять свою позицію: ні - зрадницьким Мінським угодам, ні - виборам на окупованих територіях; розірвання дипломатичних відносин з агресором, розірвання цієї ганебної торгівлі на крові, економічна блокада окупованих територій, недопущення торгівлі землею сільськогосподарського призначення, недопущення приватизації стратегічних підприємств, недопущення продовження цієї плазуючої, безвольної зовнішньої політики, яку, на жаль, сьогодні проводять".

Своєю чергою народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Петренко, звертаючись до правоохоронних органів, зазначив, що "сьогодні в багатьох регіонах України чиниться тиск на організаторів поїздки на марш".

"Вимагають списки, обдзвонюють цих людей, тиснуть на перевізників з вимогами завтра не виїжджати нікуди за межі областей", - сказав депутат і додав, що "нас все одно буде багато, а якщо ви доб’єтеся, що буде на 1-2 тисячі менше - це нічого не дасть, але ви налаштовуєте проти правоохоронців тих, хто завтра буде на марші".